Brutal femicidio en Panamá: joven de 19 años asesinada a puñaladas por su expareja (Video)

Una tragedia sacudió al corregimiento de Pocrí, en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé (Panamá), cuando una joven de 19 años fue brutalmente asesinada por su expareja. Según los primeros reportes, la víctima acudió al parque 19 de Octubre luego de que su exnovio la citara bajo el pretexto de conversar.

Sin previo aviso, el hombre sacó un arma blanca y le asestó más de 15 puñaladas en distintas partes del cuerpo, acabando con su vida en el lugar.

Las autoridades locales se encuentran investigando los hechos y han iniciado la búsqueda del agresor, mientras la comunidad de Pocrí se encuentra consternada por la violencia del crimen.

Este caso se suma a la creciente preocupación por la violencia contra las mujeres en Panamá, y ha generado un llamado urgente a reforzar las medidas de protección y prevención de este tipo de delitos.

Imágenes sensibles:

