TEMAS DE HOY:
Motociclista argentino accidentado Bebé muerta Juan Óscar Alfaro

32ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Brutal femicidio en Panamá: joven de 19 años asesinada a puñaladas por su expareja (Video)

El crimen ocurrió en el parque 19 de Octubre, en Pocrí, Aguadulce. La víctima fue citada por su exnovio, quien la atacó sin mediar palabra con un arma blanca.

Ligia Portillo

17/10/2025 11:37

Brutal femicidio en Panamá: joven de 19 años asesinada a puñaladas por su expareja (Video) Foto: Captura de pantalla
Panamá

Escuchar esta nota

Una tragedia sacudió al corregimiento de Pocrí, en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé (Panamá), cuando una joven de 19 años fue brutalmente asesinada por su expareja. Según los primeros reportes, la víctima acudió al parque 19 de Octubre luego de que su exnovio la citara bajo el pretexto de conversar.

Sin previo aviso, el hombre sacó un arma blanca y le asestó más de 15 puñaladas en distintas partes del cuerpo, acabando con su vida en el lugar.

Las autoridades locales se encuentran investigando los hechos y han iniciado la búsqueda del agresor, mientras la comunidad de Pocrí se encuentra consternada por la violencia del crimen.

Este caso se suma a la creciente preocupación por la violencia contra las mujeres en Panamá, y ha generado un llamado urgente a reforzar las medidas de protección y prevención de este tipo de delitos.

Imágenes sensibles:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD