Caso Odalys: Presentarán 175 pruebas para buscar justicia contra los acusados

La defensa de la familia de Odalys Vaquiata anunció que presentará 175 pruebas durante el juicio oral, previsto para mediados de noviembre, con el objetivo de lograr la sentencia de los acusados.

“Estamos alistando las 175 pruebas de cargo y descargo por el delito de feminicidio, que serán presentadas en 10 días a mediados de noviembre a la fiscalía”, declaró Geovanni Gonzales, abogado de la familia de la víctima.

La familia solicita:

30 años de prisión sin derecho a indulto para Joel P., principal acusado.

15 años de cárcel para sus padres, Rudy P. y Betty G., por feminicidio en grado de complicidad.

2 años de prisión para los amigos José A. y Jessica Q., acusados de encubrimiento.

Odalys Vaquiata desapareció el 30 de marzo de 2024. La joven madre se trasladó a Tocaña, La Paz, y desde entonces se desconoce su paradero. Según los antecedentes, se presume que decidió bajarse del motorizado tras una discusión con su pareja, el principal acusado.

Durante la investigación, Joel P. presentó siete versiones distintas sobre el paradero de Odalys, señalando que la dejó en Anduavi, que la vieron en Yolosita, que luego la dejó en Tocaña y que la vieron en Coroico, entre otros lugares.

