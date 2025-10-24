Una mujer de unos 40 años vivió un verdadero infierno durante cinco años, encerrada por una pareja que la sometió a torturas, hambre y humillaciones. El caso, ocurrido en el pequeño pueblo de Saint-Molf, al oeste de Francia, estremeció a toda la comunidad.

El calvario terminó el 14 de octubre, cuando la víctima logró escapar y pedir ayuda a los vecinos. La Fiscalía de Nantes imputó a la pareja por “secuestro con tortura y actos de barbarie”.

Cinco años de encierro y maltratos

Según la investigación, todo comenzó cuando la víctima compartía una vivienda con una mujer de unos 60 años, auxiliar de enfermería en un hospital local. La situación cambió cuando la mujer llevó a vivir allí a su pareja, un hombre de 82 años. Desde ese momento, la víctima fue aislada, encerrada y despojada de todos sus recursos económicos.

Primero, la obligaron a vivir en una carpa en el jardín y, más tarde, la trasladaron al garaje, donde permaneció recluida durante años.

“Dormía en una reposera, hacía sus necesidades en un balde y comía papilla mezclada con detergente”, detalló el fiscal Antoine Leroy.

Durante ese tiempo, la mujer soportó el frío, la lluvia y el hambre, sin poder salir más que en contadas ocasiones. Desde 2022, no hubo más rastros de su existencia: sus cuentas bancarias quedaron vacías y los movimientos revelaron transferencias hacia la cuenta de su captora, según informó la emisora France Bleu.

La fuga desesperada y el rescate

La pesadilla terminó una noche, tras la cena. La víctima aprovechó un descuido del hombre —que miraba televisión— para escapar del garaje y pedir ayuda, tocando timbres hasta que un vecino la recibió.

Cuando la policía llegó, encontró a una mujer extremadamente delgada, desorientada y en estado de hipotermia, con signos de haber sido drogada y mal alimentada.

“La bañaban con lavandina, le ponían detergente en la comida y la sedaban con medicamentos”, relató una fuente cercana a la investigación.

En el registro de la vivienda, los gendarmes hallaron la puerta del garaje bloqueada desde afuera con bloques de cemento, prueba del encierro prolongado.

La víctima fue hospitalizada de inmediato. Los médicos constataron una pérdida de casi 50 kilos y le prescribieron al menos 30 días de incapacidad total de trabajo, debido a las graves secuelas físicas y psicológicas.

