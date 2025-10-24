Esta es la forma de presumir vacaciones sin haber estado en el lugar

Los avances de la inteligencia artificial (IA) continúan sorprendiendo a los usuarios de plataformas digitales, ofreciendo soluciones rápidas y accesibles incluso para quienes no pueden costear vacaciones en destinos paradisíacos.

Para quienes disfrutan de mostrarse en diferentes paisajes, existe una aplicación que permite crear fotos “falsas” de viajes para publicar en redes sociales. Se trata de Endless Summer, desarrollada por Laurent del Rey, diseñador de producto y miembro del equipo de superinteligencia de Meta. La idea detrás de la plataforma es reproducir el “sentimiento de la temporada de vacaciones” a través de una experiencia digital.

El objetivo de la app es sencillo: brindar una herramienta a quienes, ante el estrés diario, desean manifestar la vida tranquila que merecen, aunque sea mediante imágenes generadas por IA.

Así funciona la app para fingir vacaciones

Endless Summer está disponible para iPhone y funciona como un fotomatón digital potenciado por IA. El usuario accede a una interfaz sencilla y, al pulsar un botón, la app solicita una selfie. En segundos, la imagen del rostro se procesa para situarlo en postales que simulan escapadas vacacionales: paseos por la playa, vistas de ciudades europeas desde balcones, cenas con amigos, recorridos por tiendas locales o fotografías en restaurantes de renombre internacional.

El resultado es una secuencia de imágenes que parecen auténticas fotos de viaje, aunque fueron confeccionadas íntegramente mediante IA.

Aunque los usuarios no siempre pueden elegir el destino exacto —ya que la selección depende del modelo de generación de imágenes interno llamado Nano Banana—, la app incluye un modo “Room Service”, que envía diariamente dos nuevas fotos al usuario, permitiendo mantener una constancia en el “relato vacacional” durante todo el año.

Actualmente, Endless Summer no ofrece una versión gratuita.

