¡Repudiable! Empleador lanza un balde de agua a un adulto mayor (Video)

Un video de apenas 17 segundos encendió la indignación en todo Colombia. Las imágenes muestran el momento en que un hombre, presuntamente el dueño de un taller mecánico en la ciudad de Pereira (Risaralda), lanza un balde de agua sobre un adulto mayor que trabajaría en el lugar.

La grabación fue difundida por la cuenta Colombia Oscura a las 6:30 p.m. del jueves 16 de octubre y en pocas horas superó los dos millones de reproducciones, ocupando titulares en medios locales y nacionales. En la publicación se afirmaba que el agresor sería un ciudadano español, propietario del taller, quien habría maltratado verbalmente al empleado en repetidas ocasiones antes de agredirlo físicamente.

El video muestra al adulto mayor, empapado, sentado entre autos sin reaccionar a la agresión, una escena que muchos usuarios calificaron como “humillante y dolorosa”. La viralización fue tal que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter): “Esto no solo es una violación de las normas laborales, es un delito que merece ser castigado con todo el peso de la ley. Actuaremos de inmediato”, escribió a las 7:41 p.m. del mismo jueves.

Aunque aún no se ha confirmado la nacionalidad del agresor, las redes se llenaron de comentarios condenando el acto, al que muchos calificaron como un reflejo del “esclavismo moderno”.

El presidente Gustavo Petro también reaccionó este viernes, señalando la raíz cultural del abuso: “Este es el tradicional mundo del hidalgo. Cree que tiene sirvientes, cree que el trabajador le pertenece. Este no es un empresario, es un esclavista. Niega el derecho a la dignidad del trabajador”, publicó a las 8:04 a.m.

En la grabación se escucha al hombre acusar al adulto mayor de ser “un borracho” y exigirle respeto, aunque no se ofrece contexto adicional. Por ahora, la única información disponible proviene de la cuenta que difundió el video, la cual tampoco precisó el lugar ni la fecha exacta del hecho.

Horas más tarde, Colombia Oscura publicó otro video en el que los nuevos propietarios del taller aseguraron que el episodio ocurrió hace meses, antes de que ellos asumieran el local. Afirmaron que el antiguo dueño no pudo pagar el arriendo y que tanto él como el trabajador ya no están vinculados al lugar.

Los actuales dueños pidieron a la opinión pública no vincular su negocio con el acto de agresión y solicitaron una aclaración, temiendo afectaciones a su reputación.

Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo anunció que iniciará una investigación de oficio para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles sanciones.

