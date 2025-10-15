[Imágenes fuertes] Pasajero resulta herido por bala perdida durante atraco de moto en plena vía pública

Un pasajero del sistema de transporte público resultó herido por una bala perdida en medio de un intento de atraco registrado en el sector de San Bosco, en el centro de Cali, Colombia. El hecho, ocurrido en la intersección de la Calle 9 con Carrera 15, quedó grabado en un video ciudadano que rápidamente se difundió en redes sociales.

En las imágenes se observa a una pareja de delincuentes, un hombre y una mujer, que se movilizaban en una motocicleta de placas XMJ 65A. Mientras el conductor de un vehículo blanco esperaba el cambio de semáforo, la mujer descendió del vehículo de dos ruedas e intentó arrebatarle sus pertenencias al conductor. Ante la reacción de la víctima, que aceleró para escapar, el motociclista desenfundó un arma de fuego y disparó en al menos tres ocasiones.

Uno de los proyectiles impactó el bus del que pasaba por la zona, hiriendo en los pies a un pasajero. La víctima fue trasladada al Hospital Universitario del Valle (HUV), donde se encuentra recibiendo atención médica.

El violento episodio generó pánico entre los usuarios del sistema y transeúntes del sector. “Una bala entró al MÍO e hirió a un hombre justo al lado de mi hijo, que iba hacia la universidad”, relató una ciudadana a través de redes sociales, evidenciando el temor que vivieron quienes presenciaron el ataque.

Pocos segundos después del tiroteo, una patrulla de la Policía pasó por la zona, iniciando una persecución que se extendió hasta el sector de Cienpalos. Sin embargo, los delincuentes lograron escapar.

El coronel Andrés Arias Buitrago, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró que se desplegó un operativo de búsqueda:

“Hemos implementado un plan candado por toda la ciudad y nuestras unidades de investigación están adelantando las labores urgentes para la identificación y judicialización de estos delincuentes”.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Jairo García, anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables.

“Todas las capacidades institucionales están activadas para ubicar y judicializar a los responsables. No permitiremos que hechos como este sigan afectando la tranquilidad de los caleños”.

