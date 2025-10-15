¿Quiénes tendrán tolerancia laboral este miércoles en el país? Aquí los detalles

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social dispuso tolerancia en la jornada laboral de este miércoles 15 de octubre para las personas con discapacidad que se desempeñan tanto en instituciones públicas como en empresas privadas, en conmemoración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad.

Según un comunicado emitido por la Dirección General del Trabajo, la medida busca permitir que los trabajadores y trabajadoras con discapacidad puedan participar de los actos oficiales y actividades programadas en todo el país con motivo de la fecha.

“Se otorga de manera excepcional tolerancia en la jornada laboral del miércoles 15 de octubre del presente año para las trabajadoras y trabajadores con discapacidad, a objeto de que participen de los actos programados para la ocasión”, señala el documento.

En el sector público, la aplicación de la tolerancia deberá ser coordinada y supervisada por las oficinas de Recursos Humanos de cada institución. En tanto, las entidades privadas deberán acordar la modalidad y horario de la tolerancia entre las partes, de acuerdo con sus necesidades operativas.

Cada 15 de octubre se recuerda en Bolivia el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, una fecha instituida mediante el Decreto Supremo 27837, del 12 de noviembre de 2004.

