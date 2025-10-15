“Me arrastró 5 metros tras robarme”: pasajero relata el brutal asaltó que sufrió por un taxista de app en Santa Cruz

Un pasajero de 34 años fue víctima de un violento asalto por parte de un conductor de taxi por aplicación en la zona de El Mechero, en el Plan 3000, Santa Cruz de la Sierra. Según el relato del afectado, el chofer —presuntamente de nacionalidad extranjera— lo atacó, le robó su teléfono celular y lo arrastró varios metros sobre el pavimento cuando intentaba bajarse del vehículo. El hecho ocurrió durante el fin de semana.

El afectado relató que el conductor, quien sería de nacionalidad venezolana, cambió intencionalmente la ruta marcada por la aplicación y lo desvió hacia una zona de cañaverales. Allí, el supuesto taxista le robó su celular y lo arrastró por al menos cinco metros, tras intentar bajarlo por la fuerza del vehículo.

“Me bajó del auto a la fuerza y me arrastró por lo menos unos cinco metros. Me robó el celular y después se dio a la fuga”, declaró la víctima, que ahora se encuentra con 15 días de impedimento médico debido a las lesiones sufridas.

El pasajero aseguró que, pese a haber utilizado un servicio por aplicación —que se presume más seguro—, el agresor actuó con total premeditación.

“Pensé que era más seguro, pero no hubo seguridad. Él cambió la ruta sabiendo lo que iba a hacer”, lamentó.

Tras el ataque, el afectado acudió a la empresa de la aplicación, donde logró obtener datos importantes del conductor.

“Ya tenemos el nombre completo, la placa y el vehículo. Toda la información fue entregada a la Policía”, indicó.

La denuncia fue formalizada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la zona de Los Lotes, que se encuentra a cargo de la investigación. Hasta el momento, el conductor no ha sido capturado.

El hecho no solo dejó lesiones físicas, sino también consecuencias laborales para la víctima, quien no puede trabajar durante su recuperación.

“Estoy sin poder trabajar. Ojalá lo agarren, tal vez no es la primera vez que hace esto y debe haber más víctimas”, expresó.

Este nuevo caso vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en los servicios de transporte por aplicación, que, pese a su sistema de registro y control digital, no siempre garantizan la integridad de los pasajeros.

