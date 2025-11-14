¡Le cortaron el cuello! Dos arrestados en la zona del Zoo tras violento asalto a pasajero de un micro

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) ejecutó la mañana de este viernes un operativo en el tercer anillo interno, en inmediaciones del Zoológico, tras recibir la denuncia de un asalto en el que una persona resultó herida con un corte en el cuello mientras intentaban robarle el celular dentro de un micro.

El director de la FELCC en Santa Cruz, Gustavo Astilla, informó que los agentes se desplazaron hasta el coliseo abandonado donde se presume que se refugian personas vinculadas a hechos delictivos.

En el lugar se encontró a dos personas en situación de calle, una pareja, junto con sobres con una sustancia que sería marihuana.

Ambos fueron arrestados y trasladados a dependencias de la FELCC, donde se procederá a su registro y posterior verificación con la víctima, que deberá identificarlos para determinar si participaron en el hecho.

“La denuncia señala que la víctima fue atacada dentro de un micro y recibió una herida cortante en el cuello al intentar evitar que le roben su celular”, explicó el coronel. Añadió que la zona ha sido escenario recurrente de robos y ataques a transeúntes, por lo que se intensificarán los controles policiales en puntos estratégicos de la ciudad.

La FELCC informó que los dos aprehendidos también serán investigados para determinar si tienen antecedentes o relación con otros delitos cometidos en el sector.

Los operativos continuarán durante toda la jornada en distintas áreas de Santa Cruz con el objetivo de prevenir hechos delictivos y brindar mayor seguridad a la población.

