“¡Mi hija gritaba!”: mujer recibió cuatro machetazos en violento asalto en Santa Cruz

Un violento asalto conmocionó a los vecinos del barrio Bicentenario, en la zona Virgen de Luján de Santa Cruz. Una mujer fue atacada con un machete mientras se dirigía a su trabajo, la mañana de este viernes.

Según el relato de la víctima, dos hombres que se desplazaban en motocicletas la interceptaron con la intención de robarle sus pertenencias. “Estaba de ida al trabajo, vinieron dos motos, me agarraron, quise botar mi cartera y teléfono, no pude. Otro de ellos no me dejó. ‘Hay que quitarle la cartera y el teléfono’, dijeron. Entonces grité y pedí ayuda desesperada: ‘vecinos, vecinos’, y nadie salía. Al final una señora salió y la moto se fue. Recibí cuatro machetazos en mi cabeza y mi hija gritaba”, relató entre lágrimas.

Tras el ataque, los vecinos reaccionaron y persiguieron a los delincuentes. Durante la huida, los antisociales fueron capturados por la misma comunidad, que, indignada por lo ocurrido, decidió prender fuego a la motocicleta en la que se transportaban. Posteriormente, los agresores fueron entregados a la Policía.

La víctima pidió mayor presencia policial en la zona. “Solo pido seguridad, ya no se puede salir tranquila a trabajar”, expresó.

Las autoridades investigan el hecho y determinarán las responsabilidades de los detenidos, mientras la mujer se recupera de las heridas provocadas por el brutal ataque.

