Video: ¡Imágenes impactantes! Colapsa un silo y por poco sepulta a bomberos

Un silo de granos se derrumbó este miércoles en la ciudad de Martinton, Estados Unidos. Aunque no se reportaron heridos, el incidente causó graves daños en la infraestructura eléctrica, y un video muestra a varias personas corriendo para ponerse a salvo.

El hecho ocurrió cuando un silo de granos colapsó, generando alarma entre los presentes. El derrumbe provocó daños significativos en la estructura de la línea eléctrica del lugar.

Uno de los testigos logró captar en video el momento exacto del derrumbe, donde se puede ver a varias personas corriendo hacia las afueras del área para resguardarse del colapso.

Las autoridades locales se trasladaron al lugar para evaluar los daños y garantizar la seguridad en la zona, mientras los equipos de emergencia verifican que no existan riesgos adicionales derivados del incidente.

Mira la programación en Red Uno Play