TEMAS DE HOY:
Motociclista argentino accidentado Bebé muerta Juan Óscar Alfaro

32ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Video: ¡Imágenes impactantes! Colapsa un silo y por poco sepulta a bomberos

En las terribles imágenes se observa cómo el silo colapsa, mientras los bomberos huyen aterrados para resguardar sus vidas.

Red Uno de Bolivia

17/10/2025 11:29

Foto: Captura de video
EE.UU.

Escuchar esta nota

Un silo de granos se derrumbó este miércoles en la ciudad de Martinton, Estados Unidos. Aunque no se reportaron heridos, el incidente causó graves daños en la infraestructura eléctrica, y un video muestra a varias personas corriendo para ponerse a salvo.

El hecho ocurrió cuando un silo de granos colapsó, generando alarma entre los presentes. El derrumbe provocó daños significativos en la estructura de la línea eléctrica del lugar.

Uno de los testigos logró captar en video el momento exacto del derrumbe, donde se puede ver a varias personas corriendo hacia las afueras del área para resguardarse del colapso.

Las autoridades locales se trasladaron al lugar para evaluar los daños y garantizar la seguridad en la zona, mientras los equipos de emergencia verifican que no existan riesgos adicionales derivados del incidente.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD