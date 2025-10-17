Un operativo policial, realizado en un condominio de la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, culminó con la aprehensión de un ciudadano brasileño buscado por la justicia de su país. El aprehendido cuenta con doble nacionalidad y mantiene vigente una orden de captura internacional con sello rojo.

Agentes del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) llevaron a cabo la acción tras un seguimiento de inteligencia, que permitió localizar al extranjero y poner bajo vigilancia dos vehículos vinculados a su persona.

De acuerdo con los reportes iniciales, el operativo se desarrolló de manera precisa: imágenes de video muestran el momento en que los efectivos, fuertemente armados, descienden de un vehículo, rodean un automóvil de color rojo y proceden a retirar al ciudadano del asiento del conductor.

Posteriormente, el detenido fue trasladado al asiento trasero del mismo vehículo y escoltado por los uniformados hasta otro móvil policial para su custodia.

Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades correspondientes en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play