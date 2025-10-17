Esta tarde será cautelado Luis Marcelo Arce por violencia familiar

Para las 15:00 de este viernes, está prevista la audiencia cautelar de Luis Marcelo Arce Mosqueira, quien será investigado por presunto delito de violencia familiar y doméstica. La audiencia se llevará a cabo en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, según informaron fuentes judiciales.

Actualmente, Arce se encuentra bajo custodia de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en la capital cruceña, tras haberse presentado voluntariamente ante las autoridades el jueves pasado, donde fue aprehendido.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, indicó que ya se presentó la imputación formal y que se solicitará la detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola, mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con la valoración médico-forense, la víctima presentó 12 días de incapacidad, acreditando así la existencia de lesiones físicas y psicológicas, que respaldan la acusación de violencia familiar.

En los próximos minutos, Arce será trasladado desde la Felcv hasta el Palacio de Justicia, donde se definirá su situación jurídica en la audiencia cautelar que marca el inicio del proceso judicial en su contra.

