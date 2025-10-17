Fiscalía mantiene orden de aprehensión contra Dorgathen y exige que declare en Tarija

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que la Fiscalía rechazó la solicitud del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, para declarar en Santa Cruz, por el caso de supuestas irregularidades en la exportación de gas, por lo que se mantiene la orden de aprehensión y exigen que declare en la fiscalía de Tarija donde radica la investigación.

“Dentro de ese memorial, él no ha presentado ningún justificativo, ningún respaldo que indicaba en su memorial, entonces los fiscales que conforman esa comisión ya han respondido a través de un decreto dando no a lugar a dicho memorial (…) mientras él no se apersone, el mandamiento de aprehensión continua vigente”, señaló la fiscal.

La denuncia contra Dorgathen es de funcionarios de la Aduana Nacional, por la presunta comisión del delito de contrabando de exportación agravado, tipificado en el artículo 181 del Código Tributario, modificado por la Ley N° 1053 de Fortalecimiento de Lucha contra el Contrabando.

Armin Dorgathen, reapareció públicamente este jueves a través de un memorial presentado ante el juez que investiga el caso, en el que solicita prestar su declaración en la ciudad de Santa Cruz, argumentando que es su lugar de residencia y que enfrenta problemas de salud que le impiden desplazarse.

“Señor juez, a los fines de evitar situaciones de indefensión y de persecución indebida, solicito respetuosamente se ordene que mi declaración sea presentada en la ciudad de Santa Cruz, lugar donde tengo mi domicilio real”, señala el documento presentado por Dorgathen.

En su solicitud, el titular de la estatal petrolera pidió al juez tomar en cuenta su estado de salud, el cual, según explicó, le impide trasladarse de una ciudad a otra.

