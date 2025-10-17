Fiscalía ejecuta allanamiento en la Aduana por investigación contra Armin Dorgathen

En un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Boliviana, las oficinas de la Aduana Nacional en Campo Pajoso, frontera con Argentina, fueron allanadas este jueves como parte de la investigación por presunto contrabando de exportación agravado que involucra al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen.

El fiscal de Yacuiba, Jason Plata, informó que la acción fue ejecutada en cumplimiento de un mandamiento judicial y permitió el secuestro de documentación y equipos de cómputo relacionados con exportaciones irregulares de combustibles.

“Se ha cumplido en conjunto con la Policía Boliviana un mandamiento de allanamiento expedido por el juez que lleva el control jurisdiccional del caso. Se ha secuestrado documentación y equipos que serán analizados por la comisión de fiscales”, explicó Plata.

Según el Ministerio Público, Dorgathen tiene una orden de aprehensión vigente y es actualmente buscado por la Policía. La investigación apunta a esclarecer presuntas irregularidades en la salida de combustibles hacia territorio argentino, que habrían generado un perjuicio económico al Estado.

El operativo se desarrolló con un amplio despliegue policial en la zona fronteriza. En la intervención participaron funcionarios técnicos y agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), quienes apoyaron la recolección del material incautado.

La comisión de fiscales conformada por Jason Plata, Ernesto Mogro y Junior Zubia continuará con el análisis de la información recuperada. El fiscal Plata adelantó que, una vez procesado el material, podrían emitirse nuevas directrices investigativas y convocatorias a otros posibles implicados.

