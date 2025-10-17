¿Se puede ingresar con celulares a los recintos de votación? Esto aclaró el TSE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclaró este viernes que los votantes podrán ingresar con sus teléfonos celulares a los recintos electorales durante la segunda vuelta que se desarrollará este domingo 19 de octubre.

“En esta oportunidad la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral no ha visto por conveniente asumir esa medida; por tanto, no hay ninguna restricción para portar celulares o cualquier otro elemento con el que la gente se acerque a votar”, explicó el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel.

La autoridad recordó que, si bien en procesos anteriores se evaluó la posibilidad de limitar el uso de dispositivos móviles dentro de los recintos, en esta elección no se consideró necesario aplicar esa medida.

Jornada electoral

Hassenteufel también informó que todo está listo para el desarrollo del balotaje, en el que los bolivianos elegirán al próximo presidente del país.

La jornada electoral se inaugurará oficialmente a las 07:00 de la mañana en la sede del TSE, en la ciudad de La Paz, y a las 08:00 se abrirán las 34.000 mesas de votación habilitadas en el país y en el exterior.

El único documento válido para sufragar será la cédula de identidad en formato físico; no se aceptarán versiones digitales.

