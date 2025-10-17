TEMAS DE HOY:
Empresa Piraí levanta medida y reanudará el servicio de recojo de basura

Desde la Alcaldía informaron que el servicio de recolección se normalizará de manera paulatina durante el fin de semana

Miguel Ángel Roca Villamontes

17/10/2025 16:33

La empresa de aseo urbano Piraí levantó la medida de presión que acataba desde el jueves exigiendo de las deudas de ocho meses de pagos por parte de Emacruz. En tal sentido, retomarán las operaciones en las próximas horas después de alcanzar un acuerdo con el municipio en horas de la tarde de este viernes.

Con este acuerdo, el municipio informó que el servicio de recolección se normalizará de manera paulatina durante el fin de semana, mientras la empresa Piraí disponga de la cantidad necesaria de unidades y combustible para cubrir toda la ciudad.

El vocero municipal, Bernardo Montenegro, informó que el entendimiento fue suscrito tras reuniones sostenidas entre ambas partes el jueves y viernes, lo que derivó en la firma de un acta que garantiza la normalización del servicio.

 “Se ha llegado ya a un acuerdo y se ha hecho un esfuerzo importante por parte del municipio con un pago y un cronograma de cancelaciones. El recojo de basura se reiniciará en las siguientes horas y se restablecerá con normalidad”, explicó Montenegro.

El vocero detalló que los turnos de recolección se restablecerán progresivamente, priorizando los mercados, centros de salud, unidades educativas y zonas de alta acumulación de residuos, mientras se busca superar las dificultades derivadas del desabastecimiento de combustibles.

 

