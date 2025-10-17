Trabajadores de la empresa Piraí marchan exigiendo a Emacruz el pago total de salarios

Los trabajadores de la empresa de aseo urbano Piraí realizaron este viernes una marcha de protesta en la plaza 24 de Septiembre, exigiendo a la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Santa Cruz (Emacruz) la cancelación total de los salarios adeudados.

La medida de presión cumple dos días de paro y mantiene suspendido el servicio de recolección de basura en varios puntos de la ciudad. Los trabajadores aseguran que Emacruz solo pagó un mes de los sueldos pendientes y que no levantarán la medida hasta que se salde la deuda completa.

"Seguimos abiertos al diálogo y a la espera de que las autoridades viabilicen una solución a la deuda por servicios ya realizados", señala un comunicado emitido por la empresa Piraí. La empresa también pidió disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes generados y solicitó comprensión ante la situación que atraviesan sus trabajadores.

