Trabajadores de la empresa Piraí marchan exigiendo a Emacruz el pago total de salarios

Este viernes se cumplen el segundo día de paro por parte de los trabajadores de la empresa de aseo urbano. Los afectados llegaron hasta la plaza 24 de Septiembre exigiendo la cancelación de sus sueldos.
17/10/2025 13:17
Los trabajadores de la empresa de aseo urbano Piraí realizaron este viernes una marcha de protesta en la plaza 24 de Septiembre, exigiendo a la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Santa Cruz (Emacruz) la cancelación total de los salarios adeudados.
La medida de presión cumple dos días de paro y mantiene suspendido el servicio de recolección de basura en varios puntos de la ciudad. Los trabajadores aseguran que Emacruz solo pagó un mes de los sueldos pendientes y que no levantarán la medida hasta que se salde la deuda completa.
"Seguimos abiertos al diálogo y a la espera de que las autoridades viabilicen una solución a la deuda por servicios ya realizados", señala un comunicado emitido por la empresa Piraí. La empresa también pidió disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes generados y solicitó comprensión ante la situación que atraviesan sus trabajadores.
