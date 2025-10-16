TEMAS DE HOY:
avasallamiento de tierras YPFB mujer aprehendida

29ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Empresa Piraí señala que desembolso de Emacruz no es suficiente para reanudar servicio, pero mantiene diálogo abierto

La empresa pidió disculpas a la población y reafirmó su predisposición al diálogo para reanudar el servicio de aseo urbano en Santa Cruz.

Red Uno de Bolivia

16/10/2025 19:55

Escuchar esta nota

La empresa de aseo urbano Piraí informó la tarde de este jueves que el desembolso realizado por la Empresa de Aseo Urbano de Santa Cruz (Emacruz), bajo tuición del Gobierno Municipal, fue “absolutamente insuficiente” para reanudar las operaciones del servicio de recolección de basura en la ciudad de Santa Cruz.

En un nuevo comunicado, la empresa aseguró que mantendrá la suspensión de actividades, pese al anuncio municipal sobre un primer pago.

“Seguimos abiertos al diálogo y a la espera de que las autoridades viabilicen una solución a la deuda de servicios ya realizados”, señala el documento.

 

 

Días antes, Piraí había informado públicamente que la paralización de sus operaciones se debía a una deuda de ocho meses por parte de Emacruz. A raíz de ello, el servicio de recolección de residuos quedó suspendido en distintos puntos de Santa Cruz de la Sierra.

La empresa pidió disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes generados y solicitó comprensión ante la situación.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD