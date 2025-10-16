La empresa de aseo urbano Piraí informó la tarde de este jueves que el desembolso realizado por la Empresa de Aseo Urbano de Santa Cruz (Emacruz), bajo tuición del Gobierno Municipal, fue “absolutamente insuficiente” para reanudar las operaciones del servicio de recolección de basura en la ciudad de Santa Cruz.

En un nuevo comunicado, la empresa aseguró que mantendrá la suspensión de actividades, pese al anuncio municipal sobre un primer pago.

“Seguimos abiertos al diálogo y a la espera de que las autoridades viabilicen una solución a la deuda de servicios ya realizados”, señala el documento.

Días antes, Piraí había informado públicamente que la paralización de sus operaciones se debía a una deuda de ocho meses por parte de Emacruz. A raíz de ello, el servicio de recolección de residuos quedó suspendido en distintos puntos de Santa Cruz de la Sierra.

La empresa pidió disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes generados y solicitó comprensión ante la situación.

