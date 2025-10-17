Investigan la muerte de un hombre en El Cerrito y aprehenden a sospechoso extranjero

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de San Matías investiga la muerte de un hombre hallado sin signos vitales en la localidad de El Cerrito, a unos 30 kilómetros de la comunidad de San Miguelito, municipio de El Torno en el departamento de Santa Cruz.

La víctima fue identificada como Roger Rueda Yujo, ciudadano boliviano, cuyo cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital Pampa de la Isla, donde se realizará la autopsia correspondiente.

Según información de las autoridades, fueron los comunarios de la zona quienes dieron aviso sobre el hallazgo del cadáver, lo que permitió a la Felcc iniciar las investigaciones preliminares. Como parte de estas indagaciones, se identificó a Joao C.M.R., ciudadano brasileño, como el principal sospechoso.

Joao fue aprehendido en la misma localidad y entregado a la Felcc. Durante el allanamiento en su propiedad, la policía secuestró dos escopetas, un revólver, proyectiles y una motocicleta, elementos que serán analizados dentro del proceso investigativo.

