El encuentro de un hombre con 'Jesús' después de 'morir' por minutos: "Me envió de vuelta a la Tierra"

Un exmilitar que estuvo clínicamente muerto por unos minutos compartió su asombrosa experiencia de vida después de la muerte, incluyendo un encuentro cara a cara con Jesús, quien, según él, lo envió de vuelta con un propósito.

Chase Skylar DeMayo, ahora de 38 años, relató los sucesos que cambiaron su vida cuando solo tenía 19 años y se preparaba para la Fuerza Aérea. El intenso estrés de su entrenamiento lo llevó a colapsar, siendo encontrado inconsciente por su supervisor.

Tras ser ingresado de urgencia, sufrió un paro cardíaco debido a una embolia gaseosa que entró por su vía intravenosa. Su corazón se detuvo por unos minutos, un momento que él recuerda con total claridad, según publica The Sun en un extenso reportaje.

La experiencia cercana a la muerte

Mientras los médicos luchaban por revivirlo, Chase sintió que su visión se nublaba y que flotaba en el aire. "Lo último que escuché fueron alarmas", dijo el veterano. "Una voz tranquilizadora me dijo que todo estaría bien y no sentí ningún miedo, solo paz".

El joven se vio a sí mismo desde arriba, girando "como un tornado" en medio de luces, ángeles, risas y música, hasta que aterrizó en un jardín vibrante con colores "más brillantes que cualquier cosa en la Tierra".

Fue en ese lugar donde se encontró con Jesús.

"No la imagen habitual, sino con cabello castaño rizado, ojos verdes y una sonrisa cálida", describió Chase.

Según el relato, Jesús estaba jugando con una versión más joven y feliz de él mismo. Se comunicaron sin palabras. Jesús le dijo que regresara para "difundir amor, risa, luz y alegría" y le recordó su "verdadero propósito en la Tierra".

Chase Skylar DeMayo tiene ahora una vida plena. Foto: The Sun.

Un regreso con un don

Milagrosamente, Chase despertó y fue dado de alta rápidamente, sin daño cardíaco aparente, a pesar de haber "aplanado la línea". "Fue pacífico y hermoso", afirma sobre la experiencia. "No quería dejar el jardín al principio, pero entendí que mi propósito no había terminado".

Ahora, Chase asegura que la experiencia lo transformó. Afirma poder sentir las emociones de otras personas y que sus palmas "hormiguean" al hablar con Dios o Jesús. Incluso sostiene tener una habilidad para sanar con sus manos.

Retirado por motivos de salud, Chase completó un doctorado en consejería holística, dedicando su vida a guiar a otros hacia su propósito.

"Lo escondí durante años para evitar ser etiquetado, pero ahora lo veo como un regalo que reformuló mi camino", concluyó. "Ya no le temo a la muerte y, en cambio, abrazo lo frágil que es la vida".

