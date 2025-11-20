Un video viral que muestra a una inspectora de salud derramando una botella de cloro sobre contenedores de comida en un puesto de tacos callejero generó una ola de indignación, particularmente entre la comunidad latina, a pesar de que las autoridades defienden que fue un acto de protocolo necesario.

Las imágenes, ampliamente difundidas en internet, capturan el momento en que la funcionaria, acompañada por otro inspector, vierte el químico desinfectante en diferentes salsas, frutas y otros ingredientes frescos destinados a la preparación de alimentos. Al finalizar, la mujer arroja el envase al suelo, lo que muchos internautas calificaron como una acción "violenta" y "humillante", informa el portal NoticiasRCN.

El puesto, identificado como "Tacos Colorado", supuestamente pertenece a una familia latina, cuyo sustento depende del negocio, y que observaba expectante el procedimiento.

La respuesta de las autoridades: Acumulación de infracciones

Ante la avalancha de críticas en redes sociales que cuestionaban la contundencia y la aparente crueldad del protocolo, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver (DDPHE) salió en defensa de sus inspectores. La versión oficial de las autoridades sanitarias es que los vendedores de "Tacos Colorado" acumulaban varias citaciones y órdenes de cese previas por el presunto incumplimiento de normas básicas de salubridad.

El DDPHE explicó la razón del drástico procedimiento: Se aplicó cloro directamente a la comida debido a la presunta resistencia de los vendedores, quienes, al parecer, intentaron trasladar los alimentos a un automóvil. El objetivo del cloro fue garantizar que la comida no fuera distribuida ni vendida nuevamente al público, ya que no cumplía con los estándares de seguridad alimentaria.

El Departamento de Salud reafirmó que este método, si bien es extremo, forma parte de las prácticas contempladas en los protocolos sanitarios para asegurar el cese inmediato de actividades y evitar la reventa de productos contaminados o almacenados inseguramente. Las normas incumplidas incluían la falta de dispositivos para el lavado de manos, manejo adecuado de la temperatura, almacenamiento seguro y prácticas para evitar la contaminación cruzada.

Vea el video:

