Secuestran a sacerdote y asesinan a un fiel en un violento ataque en Nigeria

La Arquidiócesis de Kaduna, en Nigeria, confirmó el secuestro de un sacerdote y el asesinato del hermano de otro clérigo, tras un violento asalto ocurrido la madrugada del pasado lunes 17 de noviembre en la comunidad de Kushe Gugdu, en el estado de Kaduna.

La organización benéfica Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN) recibió la comunicación oficial de la diócesis, que reportó el ataque contra la residencia del Padre Bobbo Paschal, párroco de St. Stephen Parish. Hombres armados irrumpieron en el lugar y secuestraron al sacerdote.

En el mismo asalto, los militantes asesinaron al hermano del Padre Anthony Yero y secuestraron a varias otras personas de la comunidad. Por el momento, la arquidiócesis no ha brindado detalles sobre más víctimas mortales.

Crisis de seguridad y persecución

ACN manifestó su profunda preocupación por este nuevo acto de violencia, que se suma a la tendencia de ataques dirigidos contra comunidades cristianas y clérigos en el país de África Occidental.

Nigeria se encuentra en una crisis aguda de seguridad, impulsada por una combinación de factores que incluyen criminalidad, violencia intercomunitaria, terrorismo organizado (particularmente de grupos como Boko Haram e ISWAP) y discriminación específica contra comunidades cristianas.

Según el Informe de Libertad Religiosa 2025 de ACN, Nigeria está clasificada como un país “bajo persecución”, sufriendo violaciones graves, sistemáticas y continuas de la libertad religiosa. La violencia se ha recrudecido especialmente en el Cinturón Medio, donde se reportaron iglesias incendiadas y fieles asesinados.

Llamado a la oración y reacción internacional

Ante la grave situación, las autoridades eclesiásticas han emitido un llamado urgente a la solidaridad:

“Instamos a todos a unirse en oración por la seguridad y liberación del P. Bobbo Paschal y de todos los secuestrados, así como por el eterno descanso de los fallecidos”.

A nivel internacional, el Gobierno de los Estados Unidos anunció el 31 de octubre de 2025 la re-designación de Nigeria como “País de Especial Preocupación” (CPC) bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional. Esta decisión refleja la preocupación internacional por el aumento de la violencia y la aparente incapacidad del Gobierno nigeriano para proteger a las minorías religiosas de ataques dirigidos y persecución.

