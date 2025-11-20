Más de trece años de prisión para hombre por abuso a dos niñas en Ecuador

Un juez del Tribunal de Garantías Penales de Ecuador condenó a trece años y cuatro meses de cárcel a un hombre por haber abusado sexualmente de dos niñas en diciembre pasado, en la ciudad andina de Loja, en el sur del país, informó este miércoles la Fiscalía.

La sentencia incluye una multa de cuarenta salarios básicos unificados (18.800 dólares) y el pago de 5.000 dólares como parte de la reparación integral.

Además, se ratificaron las medidas de protección a favor de las víctimas y sus familiares directos.

Los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2024 en un complejo ferial en Loja en el que el ahora condenado tenía un puesto de venta de ropa.

"Aprovechando la confianza generada con las víctimas, quienes frecuentaban el lugar porque sus madres también trabajaban en el complejo, el agresor abusó sexualmente de las dos pequeñas de seis y siete años", versa la información del Ministerio Público.

Las niñas avisaron de manera inmediata a sus madres, quienes denunciaron lo ocurrido ante la Policía Nacional.

Los agentes arrestaron al sospechoso en flagrancia y, posteriormente, con los elementos de convicción recabados, la Fiscalía formuló cargos por abuso sexual.

EFE

