Tragedia en Guatemala: Reina de belleza de 15 años muere arrollada por camioneta (VIDEO)

La joven reina de belleza, de 15 años, murió de manera instantánea tras ser arrollada por una camioneta mientras circulaba en su motocicleta; el video del accidente se ha viralizado, generando conmoción y debates sobre la seguridad vial en Guatemala.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en el que Ivana Marcela López Muralles, de tan solo 15 años, fallece tras ser embestida por una camioneta tipo pick up mientras circulaba en su motocicleta en Nueva Concepción, Guatemala. La joven era conocida como la actual “Señorita Flor de la Feria de Nueva Concepción” y su muerte ha provocado una gran conmoción en la comunidad y en plataformas digitales.

El accidente ocurrió la tarde del jueves 13 de noviembre en la carretera del municipio guatemalteco, en el departamento de Escuintla. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se observa a Ivana Marcela circulando sola en su motocicleta, mientras una camioneta negra invade su carril a exceso de velocidad, provocando un impacto fatal. La joven murió de manera instantánea.

Hasta el momento, no se reportan detenciones relacionadas con el accidente, pero la difusión del video será clave para las investigaciones, que están a cargo de las autoridades locales.

La muerte de Ivana generó gran conmoción en Nueva Concepción. La municipalidad izó a media asta su estandarte en honor a la joven, y cientos de personas acudieron a su funeral, donde fue despedida con flores y los títulos de belleza que acumuló desde niña.

“Ivana será recordada no solo por su belleza y simpatía, sino también por su humildad y espíritu solidario. Su dedicación al servicio comunitario y su calidez humana dejan una huella imborrable en quienes la conocieron”, expresó la municipalidad en un comunicado.

El caso también ha suscitado debate entre internautas sobre el hecho de que la quinceañera manejara una motocicleta sin supervisión y sin la edad mínima para obtener licencia de conducción.

