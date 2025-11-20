La inseguridad en la capital colombiana volvió a quedar en evidencia con un violento asalto ocurrido la tarde del pasado 18 de noviembre en el barrio Ricaurte, en la localidad de Los Mártires. Dos delincuentes armados, que se movilizaban en motocicleta, robaron una cuantiosa suma de dinero a una familia justo después de haberla retirado de una entidad bancaria.

El monto sustraído asciende a 40 millones de pesos colombianos (aproximadamente 10.000 dólares USD, dependiendo de la tasa de cambio), correspondiente al dinero de una herencia, según reporta La Veintitrés.

La agresión quedó grabada

Las víctimas eran una mujer de la tercera edad y dos parientes, quienes acababan de gestionar la retirada del dinero de la herencia que le había dejado su esposo.

Los hechos quedaron registrados en video, donde se observa el momento en que dos hombres armados, a bordo de una motocicleta, interceptan a las víctimas cuando se dirigían al área de estacionamiento.

Uno de los asaltantes procedió a intimidar y agredir a dos de las mujeres, incluyendo a la adulta mayor, a quienes arrastró y forzó para quitarles el efectivo. Un hombre que acompañaba a la familia intentó intervenir para impedir el hurto y la huida de los delincuentes, pero estos portaban armas de fuego, lo que les permitió escapar rápidamente en la motocicleta. La mujer mayor resultó lesionada durante el forcejeo.

Investigación en curso

La Policía de Bogotá confirmó el incidente y señaló que, hasta el momento, no hay capturados por este violento robo.

“Se avanza en la identificación de los responsables del hecho”, indicó un Oficial de la Policía, señalando que las cámaras de seguridad de la zona son clave para determinar la secuencia de la agresión y la ruta de escape de los asaltantes.

Las autoridades han centrado la investigación en identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias exactas que llevaron a los delincuentes a interceptar a la familia inmediatamente después de haber retirado el dinero del banco, sugiriendo la posible presencia de un "marcador" dentro o en las inmediaciones de la sucursal.

