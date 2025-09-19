¡Trágico! Un hombre murió después de subirse a una montaña rusa ¿Qué pasó?

La tragedia llegó a un parque de diversiones en Estados Unidos, donde un hombre perdió la vida luego de subirse a la montaña rusa Stardust Racers, una escena que conmovió a los visitantes y empleados del parque temático Epic Universe, en Florida.

El hombre se había desvanecido en medio de la plataforma y aunque fue trasladado de urgencia al hospital, los médicos confirmaron su fallecimiento.

Todavía se desconocen los detalles sobre el estado de salud previo del hombre, a quien distintos medios atribuyen una edad en torno a los 30 años, ni sobre posibles fallas técnicas en la montaña rusa.

Tras el accidente, la empresa Universal Orlando Resorts emitió un comunicado: “Estamos devastados por este trágico evento y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del huésped", indicaron.

El trágico hecho reavivó el debate sobre la seguridad en los parques de diversiones y la necesidad de controles externos más estrictos.

