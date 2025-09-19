¡Atención! ¿Quiénes serán excluidos del sorteo de jurados electorales?

Este viernes 19 de septiembre se desarrolló el sorteo de jurados electorales a nivel nacional para la segunda vuelta electoral prevista a realizarse el mes de octubre.

El Tribunal Supremo Electoral, cumple con las actividades establecidas dentro del calendario electoral, y la lista oficial de los nuevos jurados electorales será publicada este domingo 21 de septiembre.

Ante el desarrollo de esta actividad, surgió la duda de si existirán personas excluidas de este nuevo sorteo, y la respuesta fue brindada desde el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz.

¿Quiénes serán excluidos del sorteo de jurados electorales?

Las personas que hayan sido jurados en tres procesos electorales consecutivos no serán sorteadas nuevamente, así lo aclaró la presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, María Cristina Claros.

Las personas que ya fueron jurados electorales en estos tres procesos consecutivos, ya no podrían ser designados nuevamente como parte de la administración electoral de la segunda vuelta:

Elecciones subnacionales 2021

Elecciones judiciales 2024

Primera vuelta de las Elecciones Generales 2025

“Entendemos que es un privilegio más allá de una carga. Por eso, en sala plena tomamos la decisión de no repetir jurados que hayan participado en tres procesos consecutivos”, manifestó Claros, al señalar que estas personas, ya no estarán la las listas de sorteo.

Se aclaró, que aquellas personas que no solo fueron jurados electorales en uno o dos de los procesos mencionados, todavía pueden ser jurados electorales para la segunda vuelta.

