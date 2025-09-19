¡Atención Santa Cruz! TED designa a 54.690 ciudadanos como jurados electorales

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz realizó este viernes el sorteo de los 54.690 jurados electorales que estarán a cargo de administrar las mesas de sufragio en los próximos comicios.

La presidenta del TED, María Cristina Claros, informó que desde este sábado 20 de septiembre se iniciará con las notificaciones a los ciudadanos seleccionados.

“En el departamento de Santa Cruz hemos procedido a sortear 54.690 jurados electorales”, señaló.

El listado oficial se dará a conocer el domingo 21 de septiembre en medios de prensa escrita, en el portal web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y en las redes sociales del TED de Santa Cruz. Además, los ciudadanos podrán verificar si fueron seleccionados a través de la aplicación “Yo Participo”.

Quienes no puedan cumplir con la función de jurado electoral tendrán la posibilidad de presentar sus excusas entre el lunes 22 y el lunes 28 de septiembre. Para ello deberán apersonarse en las oficinas del TED y presentar la documentación que respalde su impedimento por caso fortuito o fuerza mayor.

Claros recalcó que el cumplimiento de esta labor es de carácter obligatorio y fundamental para garantizar el desarrollo transparente de la jornada electoral.

