¡Confirmado! Deibyd y Nikol ingresarán a Expocruz como primeros visitantes

La ceremonia de ingreso de los primeros visitantes marcará oficialmente la apertura de la feria este viernes a las 17:00. Posteriormente, a las 20:00, se realizará el tradicional corte de cinta junto a delegaciones internacionales, expositores y autoridades.

Charles Muñoz Flores

19/09/2025 10:54

Deibyd y Nikol ingresarán a Expocruz como primeros visitantes. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La tradición del “primer visitante” volvió a cobrar vida en la antesala de Expocruz 2025, y este año con una particularidad inédita: serán dos las personas reconocidas con ese honor. Se trata de Deibyd Paniagua y Nikol Herrera, quienes acamparon durante más de dos semanas a las afueras del predio ferial para lograr ingresar como los primeros asistentes de la feria más importante del país.

“Se ha hecho algo muy tradicional ya, que es la expectativa del primer visitante. Este año vamos a tener dos primeros visitantes, una mujer y un hombre que han llegado de primero, así que ambos van a ingresar como las primeras personas que ingresan el primer visitante a Expocruz”, confirmó Jean Pierre Antelo, presidente de Fexpocruz.

“El corte de cinta oficial con los medios de prensa da inicio a toda la magia que convierte a Santa Cruz y a Bolivia en un epicentro de negocios, cultura y entretenimiento durante diez días”, agregó Antelo.

Expocruz 2025 espera recibir a más de medio millón de visitantes entre el 19 y el 28 de septiembre, consolidándose como uno de los principales motores económicos y culturales de la región. Durante un recorrido en buggie por las 17 hectáreas del campo ferial, Antelo resaltó la magnitud de esta edición y su carácter inclusivo e innovador.

La noche inaugural también contará con la esperada Serenata a Santa Cruz, con la participación de artistas de renombre como Américo y Lu de la Tower, además de la transmisión en vivo de la Teletón Unicef por Red Uno, un evento solidario en beneficio de la niñez y adolescencia.

Con Deibyd y Nikol al frente de la fila, el ambiente de expectativa, tradición y fiesta ya se siente en Santa Cruz. Expocruz 2025 abre sus puertas con la promesa de diez días llenos de oportunidades, cultura y magia ferial.

