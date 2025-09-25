Expocruz 2025: Finesse recibe la Palmera Dorada en la categoría Exposición de Industria Nacional

En el marco de los actos conmemorativos por la efeméride departamental de Santa Cruz, la marca Finesse fue galardonada esta noche con la prestigiosa Palmera Dorada, el máximo reconocimiento de la Expocruz 2025, en la categoría Exposición de Industria Nacional. El premio destaca su sobresaliente participación y la creación de uno de los stands más innovadores y atractivos de esta 49ª versión de la feria.

La ceremonia de premiación se realizó en el Salón Chiquitano de Fexpocruz, un evento que reunió a directivos de la feria y autoridades locales en un ambiente festivo. La Palmera Dorada se otorga a los expositores que destacan por su esfuerzo, trabajo, innovación, inversión además de trayectoria, y Finesse cumplió con creces estos criterios.

El stand de Finesse, ubicado estratégicamente frente al escenario principal, se ha convertido en una parada obligatoria para las familias que visitan la feria. Es un espacio multimarca que también integra a los pañales "Mi Bebé" y "Mami", ofreciendo una experiencia pensada para grandes y chicos. Cuenta con áreas de juegos interactivos, rincones para fotografías y, de manera destacada, un área exclusiva de lactancia que brinda comodidad a las mamás y sus bebés.

El equipo humano de Finesse y su mascota oficial han logrado crear un ambiente acogedor y divertido, captando la atención del público y demostrando el compromiso de la marca con la innovación y el servicio a la familia. Con este galardón, la marca se consolida como un referente en la Expocruz, contribuyendo a que la muestra ferial se mantenga como el epicentro de la innovación en el país.

