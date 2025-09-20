TEMAS DE HOY:
abusador serial en Oruro Hombre sindicado de estafa terrenos de la exFiscalía

30ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno de feria

Finesse destaca en Expocruz con un stand diseñado para toda la familia

Ubicado estratégicamente frente al escenario principal, el stand de Finesse es una parada obligatoria para quienes buscan un momento de descanso y diversión.

Red Uno de Bolivia

19/09/2025 22:17

Finesse destaca en Expocruz con un stand diseñado para toda la familia
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La marca Finesse tiene uno de los stands más atractivos de la Expocruz, captando la atención de los visitantes con un espacio pensado para toda la familia. Ubicado estratégicamente frente al escenario principal, el stand de Finesse es una parada obligatoria para quienes buscan un momento de descanso y diversión.

En el lugar, un equipo humano junto a la mascota oficial de la marca da la bienvenida a los visitantes. El stand es un espacio multimarca que también incluye a "Mi Bebé" y "Pañales Mami", ofreciendo un ambiente ideal para padres e hijos. "Hemos pensado en un stand para toda la familia, donde pueden venir a jugar, descansar y divertirse", comentó una de las representantes de la marca.

El stand cuenta con diversas atracciones: un área de juegos interactivos, zonas para tomar fotografías y un rincón para los más pequeños. Además, se ofrecen precios especiales en los productos y se ha habilitado un área exclusiva de lactancia, un servicio pensado para que las mamás y sus bebés puedan descansar o cambiar pañales cómodamente.

"Estamos muy felices con este primer día. Realmente es un stand para toda la familia, desde la mamá y el papá hasta los niños", afirmó la representante, invitando a todos a visitar el lugar y disfrutar de la experiencia que Finesse ha preparado para la feria.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD