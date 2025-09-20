Finesse destaca en Expocruz con un stand diseñado para toda la familia

La marca Finesse tiene uno de los stands más atractivos de la Expocruz, captando la atención de los visitantes con un espacio pensado para toda la familia. Ubicado estratégicamente frente al escenario principal, el stand de Finesse es una parada obligatoria para quienes buscan un momento de descanso y diversión.

En el lugar, un equipo humano junto a la mascota oficial de la marca da la bienvenida a los visitantes. El stand es un espacio multimarca que también incluye a "Mi Bebé" y "Pañales Mami", ofreciendo un ambiente ideal para padres e hijos. "Hemos pensado en un stand para toda la familia, donde pueden venir a jugar, descansar y divertirse", comentó una de las representantes de la marca.

El stand cuenta con diversas atracciones: un área de juegos interactivos, zonas para tomar fotografías y un rincón para los más pequeños. Además, se ofrecen precios especiales en los productos y se ha habilitado un área exclusiva de lactancia, un servicio pensado para que las mamás y sus bebés puedan descansar o cambiar pañales cómodamente.

"Estamos muy felices con este primer día. Realmente es un stand para toda la familia, desde la mamá y el papá hasta los niños", afirmó la representante, invitando a todos a visitar el lugar y disfrutar de la experiencia que Finesse ha preparado para la feria.

