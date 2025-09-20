La Red Uno de Bolivia dice presente en la Expocruz 2025 con un stand diseñado para acercar al público el fascinante mundo de la televisión. Con la "Experiencia Naranja", el canal ofrece a los visitantes la oportunidad de interactuar directamente con sus presentadores y programas favoritos.

El stand, que destaca por su vibrante color naranja, cuenta con un escenario principal donde se presentarán los rostros más reconocidos del canal. La gente podrá ser testigo de cerca de cómo se produce una transmisión en vivo y compartir momentos con las figuras que ven a diario en sus pantallas.

La "Experiencia Naranja" no se limita a observar. El espacio invita a los visitantes a ser parte de la acción con una variedad de juegos y actividades inspiradas en los programas de Red Uno. Los asistentes pueden poner a prueba su destreza en desafíos y, a cambio, ganar premios y souvenirs exclusivos del canal.

Esta iniciativa busca conectar de una manera única con la audiencia y mostrar la preparación que hay detrás de cada programa. Es una celebración de la televisión boliviana y una invitación a la comunidad a explorar, participar y disfrutar de todo lo que la Red Uno ha preparado para los 10 días de feria.

Sigue la transmisión en vivo:

Mira la programación en Red Uno Play