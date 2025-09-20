TEMAS DE HOY:
abusador serial en Oruro Hombre sindicado de estafa terrenos de la exFiscalía

30ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno de feria

Expocruz 2025 abre con gran afluencia de público y ofertas en entradas como el 2x1

La feria más importante de Santa Cruz arrancó este viernes con masiva asistencia, promociones especiales y actividades para toda la familia.

Naira Menacho

19/09/2025 21:39

Santa Cruz

Escuchar esta nota

La Expocruz 2025 abrió con sus puertas con gran afluencia de personas que aprovecharon la gran promoción del 2 x 1, una de las muchas promociones que los organizadores lanzaron con el lema de ‘Una feria para todos’ y asegurar que toda la población pueda ingresar y disfrutar de todas las novedades feriales.

A las 17:05, cientos de familias aprovecharon la promoción del 2 x 1, y poder ahorrar un poco en el precio de las entradas. Provenientes de las diferentes zonas de la ciudad, las personas llenaron los estands y se maravillaron con todas las ofertas.

“Vine con toda mi familia y estamos recorriendo todos los estands”, señala un menor que asegura que la zona de los dulces es su preferida.

“Estamos iniciando el recorrido, queremos ver los dinosaurios y los animales”, indicó una madre con su hijo que fueron entrevistados por la Red Uno.

 

 

Estos son los precios de las entradas:

Fecha: Del 19 al 28 de septiembre

Precios de Entradas: Mayores Bs. 50 - Menores Bs. 25.

Días Especiales:

HORA EXPOCRUZ – Todos los días: de 17:00 a 18:00 Hrs., las entradas mayores tendrán

un precio de Bs. 40.

2x1 - viernes 19 de septiembre: Dos personas ingresan con una entrada mayor.

Día de la Familia – lunes 22 de septiembre / ingreso libre para menores de 12 años.

Lunes 22 y jueves 25 de septiembre estarán dedicados a emprendedores, con previo

registro, podrán ingresar sin costo de 17:00 a 18:00 hrs.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD