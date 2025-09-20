TEMAS DE HOY:
Uno de feria

Expocruz 2025 abre con emoción y expectativa: Deybid y Nikol, los primeros visitantes

La feria más importante de Santa Cruz arrancó este viernes. Este año, dos personas fueron reconocidas como los primeros visitantes por llegar juntos al evento.

Jhovana Cahuasa

19/09/2025 21:03

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Con emoción, expectativa y el saludo de cientos de asistentes, Expocruz 2025 abrió oficialmente sus puertas este viernes a las 17:05, en la capital cruceña.

Los primeros visitantes en ingresar fueron Deybid y Nikol, quienes llegaron juntos a la entrada principal y fueron reconocidos por la organización como los primeros asistentes de esta versión de la muestra ferial.

 

 

“Son 365 días que hemos esperado para este momento (...), felices de abrir la puerta para que puedan ingresar nuestros primeros visitantes”, declaró Jean Pierre Antelo Dabdoub, presidente de Fexpocruz.

 

Tradicionalmente solo se premiaba al primer visitante, pero en esta gestión ambos fueron considerados por llegar juntos. Se les dio la bienvenida simbólica a nombre de todas las familias que participarán en los próximos días.

“Te amo mami, gracias por apoyarme. Estoy muy emocionado”, dijo entre lágrimas Deybid, al momento de ingresar junto a Nikol.

10 días de feria y grandes expectativas

Expocruz se extenderá por 10 días, en los que se esperan más de medio millón de visitantes. Las empresas participantes ya se encuentran listas para presentar novedades en tecnología, emprendimientos, negocios y cultura.

Este evento es considerado uno de los motores económicos más importantes de la región, y representa un espacio de encuentro entre el sector productivo, empresarial y la ciudadanía.

 

 

