Red Uno conquistó al público en la Expocruz; la gente disfrutó de la experiencia con la “Familia Naranja”

La Red Uno de Bolivia logró robarse la atención y el cariño del público que visitó la Feria Exposición de Santa Cruz (Expocruz 2025). Con un stand interactivo y la participación de la “Familia Naranja”, el medio televisivo reunió a cientos de visitantes que disfrutaron de un ambiente cargado de entretenimiento y dinamismo.

Durante las jornadas feriales, los presentadores de la Red Uno compartieron con el público a través de juegos, dinámicas y actividades pensadas para toda la familia. Niños, jóvenes y adultos se sumaron a la experiencia, que se convirtió en un punto de encuentro dentro del campo ferial.

El stand de la Red Uno destacó por su energía, muchos de los visitantes se animaron a participar en los diferentes concursos, se llevaron premios y compartieron momentos inolvidables.

“Me siento muy bien, me gusta estar acá”, “Me parece un evento maravilloso, porque es la primera vez que vengo desde Beni, es maravilloso y excelente”, manifestaron algunos asistentes.

De esa manera Red Uno cerró la versión de Expocruz 2025, con un stand que logró robarse la atención y el cariño de la gente, quienes se fueron felices y agradecidos, con la experiencia de haber pasado un momento diferente.

Mira la programación en Red Uno Play