Red Uno conquistó al público en la Expocruz; la gente disfrutó de la experiencia con la “Familia Naranja”

El stand de la Red Uno de Bolivia se convirtió en uno de los más visitados de la Expocruz 2025. Los presentadores compartieron con el público juegos y dinámicas, también se entregaron premios.

Jhovana Cahuasa

29/09/2025 9:19

Foto: Red Uno
Santa Cruz

La Red Uno de Bolivia logró robarse la atención y el cariño del público que visitó la Feria Exposición de Santa Cruz (Expocruz 2025). Con un stand interactivo y la participación de la “Familia Naranja”, el medio televisivo reunió a cientos de visitantes que disfrutaron de un ambiente cargado de entretenimiento y dinamismo.

Durante las jornadas feriales, los presentadores de la Red Uno compartieron con el público a través de juegos, dinámicas y actividades pensadas para toda la familia. Niños, jóvenes y adultos se sumaron a la experiencia, que se convirtió en un punto de encuentro dentro del campo ferial.

El stand de la Red Uno destacó por su energía, muchos de los visitantes se animaron a participar en los diferentes concursos, se llevaron premios y compartieron momentos inolvidables.

“Me siento muy bien, me gusta estar acá”, “Me parece un evento maravilloso, porque es la primera vez que vengo desde Beni, es maravilloso y excelente”, manifestaron algunos asistentes.

De esa manera Red Uno cerró la versión de Expocruz 2025, con un stand que logró robarse la atención y el cariño de la gente, quienes se fueron felices y agradecidos, con la experiencia de haber pasado un momento diferente.

 

