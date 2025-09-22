Helado de vino y cangrejitos, las novedades gastronómicas que sorprenden en Expocruz

Expocruz 2025 vuelve a sorprender a sus visitantes con innovaciones gastronómicas que combinan tradición y sabor. Entre las propuestas más comentadas destacan el helado de vino, traído desde Tarija, y el cangrejo crocante, que ha causado sensación por su textura y presentación.

El helado de vino, elaborado por el chef Oscar Castro, se ofrece en dos variedades: vino tinto y vino rosado. Este producto 100% tradicional destaca por fusionar la riqueza del vino tarijeño con la frescura de un helado, brindando una experiencia única para los paladares más exigentes.

Por otro lado, el cangrejo crocante es otra estrella gastronómica en Expocruz. Los visitantes pueden disfrutarlo por precios que van desde 20 hasta 50 bolivianos. La manera tradicional de consumirlo es con un poco de limón, lo que resalta su sabor y textura crujiente.

Ambas propuestas se encuentran en el pabellón de emprendedores.“Estamos encantados de presentar estas delicias durante los 10 días que dura la feria”, comentó la encargada de ventas.

Mira la programación en Red Uno Play