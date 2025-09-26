Expocruz 2025: Sector pecuario bate récords y consolida su liderazgo internacional

El sector pecuario se mantiene como una de las principales atracciones de Expocruz 2025, y esta versión ha superado ampliamente las expectativas.

Según Fernando Baldomar, gerente general de la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú (Asocebú), se han registrado múltiples récords en participación de animales, producción lechera y presencia internacional.

“Se veía venir una Expocruz con récord”, afirmó, al destacar que esta edición reunió a más de 76 expositores cebuinos, incluyendo 18 nuevos, consolidando así el crecimiento del rubro.

Uno de los hitos más comentados fue el récord alcanzado en el concurso lechero con ejemplares de la raza Girolando. “Tuvimos el récord de la feria con 91 litros”, sostuvo Baldomar, remarcando que estas cifras reafirman la calidad genética que se está desarrollando en Bolivia.

Este año, delegaciones de Brasil, Paraguay, Panamá, Perú, Guatemala, México, Colombia y Estados Unidos llegaron a Santa Cruz, muchos de ellos con la intención clara de adquirir genética bovina boliviana. “Volvieron a comprar genética aquí en nuestro país”, señaló.

Entre los ejemplares más llamativos se encuentra “Teofit”, un toro de la Cabaña Santa Bárbara que fue premiado como el más pesado de la feria, con 1.275 kilos a sus 30 meses. “Demuestra el gran potencial de producir volumen de carne genéticamente y calidad de carne”, destacó Baldomar.

Durante la entrevista en el Programa El Mañanero, Baldomar también puso en valor el rol de los cuidadores, cuya dedicación es parte esencial del proceso.

“Ellos son un diferencial dentro de lo que es el sector ganadero”, dijo, tras recordar el emotivo video viral de un cuidador que se lanzó al piso llorando de alegría luego de que su animal fuera premiado. “Muchos de ellos los ven nacer... y llegar a tener el premio máximo obviamente es trabajo de ellos y los emociona”.

A solo tres días del cierre de la feria, Asocebú invita al público a visitar el sector pecuario, que cada noche se llena de visitantes interesados en conocer de cerca el trabajo de los productores y las razas exhibidas.

