Así se vivió el primer día de feria en el stand de La Nueva Santa Cruz en la ExpoCruz 2025

La primera jornada de la Expocruz 2025 quedará en la memoria de todos los visitantes gracias a la energía única y vibrante que se vivió en el stand de La Nueva Santa Cruz – Ciudad Inteligente. Desde el momento en que se abrieron las puertas, la magia del lugar atrapó a cada persona que decidió ser parte de esta experiencia que va mucho más allá de una feria: fue un verdadero viaje hacia el futuro de la ciudad que soñamos.

Con un diseño innovador, lleno de luces, tecnología y espacios inmersivos, nuestro stand se convirtió en uno de los puntos más concurridos y comentados de la jornada. Familias, jóvenes, influencers y empresarios disfrutaron de las atracciones que preparamos con el objetivo de mostrar que La Nueva Santa Cruz no es solo un proyecto urbanístico, sino un estilo de vida.

Cada rincón ofrecía algo distinto: zonas instagrameables, espacios de interacción, experiencias digitales y actividades que dejaron sorprendidos a grandes y chicos. Los visitantes no solo recorrieron un stand, vivieron una experiencia sensorial y emocional que refleja lo que será la ciudad más moderna de Bolivia.

La alegría, los rostros sonrientes y la emoción de quienes participaron son el mejor testimonio de que este primer día fue un verdadero éxito. El ambiente se llenó de música, color y la expectativa de todo lo que aún está por venir en los próximos días de feria.

Te invitamos a no quedarte fuera de esta experiencia única. Vení a nuestro stand y descubrí todo lo que tenemos preparado para ti. Porque La Nueva Santa Cruz es mucho más que un proyecto: es el lugar donde tu futuro comienza hoy.

¡Te esperamos del 19 al 28 de septiembre en la Expocruz 2025!

Te invitamos a ver nuestra galería de imágenes

https://www.facebook.com/share/p/1CeYGYbdgV/

Mira la programación en Red Uno Play