“Oportunidades para todos”: Strauss destaca el dinamismo de la Fexpocruz en Santa Cruz

El gerente general de la Fexpocruz, Raúl Strauss, destacó el ambiente de dinamismo y oportunidades que vive la feria en una fecha considerada emblemática para Santa Cruz, subrayando que el evento no solo impulsa la economía, sino que también refleja la fortaleza y proyección de la región.

“La Fexpocruz en esta fecha para Santa Cruz es una fecha emblemática, oportunidades para todos. Queremos que la gente venga y encuentre oportunidades”, afirmó Strauss, al mencionar que incluso se registraron casos extraordinarios como la venta anticipada de un vehículo que no alcanzó a llegar al stand.

El ejecutivo señaló que este tipo de hechos, junto con el entusiasmo de los emprendedores participantes, son señales de esperanza y confianza en la economía local. Asimismo, resaltó el desempeño del sector pecuario, que logró romper récords y mostrar un enorme potencial de exportación.

Entre las novedades de la feria se encuentra el Simposio de Búfalos, que, según Strauss, sentará las bases para ver resultados concretos en los próximos años. “Ya vamos a ver los frutos el 2026 y 2027, los resultados llegan. Nosotros muy felices e invitar a la gente que siga viniendo”, expresó.

Finalmente, el gerente general destacó que la feria ofrece múltiples beneficios para los visitantes y que su magnitud no permite recorrerla en una sola noche. “Vemos una Santa Cruz que cada vez se ve más fuerte, con más oportunidades”.

