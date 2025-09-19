“El Carrusel de la Alegría”: Italsa trae diversión y cuidado para toda la familia en Expocruz

Italsa inauguró su stand “El Carrusel de la alegría” en Expocruz 2025. La empresa boliviana líder en higiene y cuidado personal presentó un espacio diseñado para compartir en familia y mostrar la fortaleza de sus cuatro marcas: Finesse, Mi Bebé, Mami y Plus Sec.

“Este año quisimos hacer algo distinto, algo pensando en la familia, en que tengan un momento de felicidad en su visita a la Expocruz. Por eso inauguramos lo que llamamos el ‘Carrusel de la Alegría’”, señaló Oscar Veliz, gerente general de Italsa.

El stand ofrece a los visitantes la posibilidad de vivir experiencias interactivas, conocer los beneficios de cada línea de productos y acceder a promociones especiales. Entre ellas destacan el combo económico y el combo familiar, pensados para satisfacer distintas necesidades del hogar.

La propuesta también contempla la presencia de equipos de la Liga Profesional, como Oriente Petrolero, Blooming y Guabirá, quienes estarán visitando el stand para compartir con los asistentes.

Por su parte, Carlos Limpias, gerente general de Empacar, resaltó el valor de la propuesta multimarca. “Más que productos, lo que buscamos es estar en contacto con nuestros clientes y acompañar a la familia en su día a día. Invitamos a todos a visitarnos, disfrutar de la experiencia Finesse y aprovechar nuestras ofertas”, sostuvo.

Ubicado frente al escenario principal, el stand de Italsa promete convertirse en uno de los espacios más concurridos de Expocruz 2025, combinando promociones exclusivas, entretenimiento y un mensaje central: el cuidado y bienestar de toda la familia.

