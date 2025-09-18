La Expocruz 2025 alista ofertas especiales y la expectativa de batir récords en el primer día

A solo un día de su inauguración, la Expocruz 2025 se prepara para recibir a miles de visitantes con una fuerza especial y un ambiente de optimismo. Con la expectativa de superar el medio millón de visitantes este año, la feria ha anunciado promociones especiales para el público, empezando con una oferta de 2x1 en la entrada para su primer día.

Raul Strauss, Gerente General de FEXPOCRUZ, expresó su entusiasmo, afirmando que "la ciudad está en modo ferial". Destacó la consolidación de Santa Cruz como una "ciudad de ferias y eventos" y la fuerte apuesta de las empresas expositoras, lo que promete una experiencia positiva y sorprendente para todos los asistentes.

Promociones para toda la familia y récords en el sector

Con el objetivo de fomentar la asistencia masiva, se han implementado diversas facilidades. El primer día, en el llamado "día de la familia", la entrada será de 2x1. Además, el lunes, los menores de 12 años tendrán ingreso gratuito.

Para los que buscan opciones más económicas, la feria ofrecerá la "Hora Expocruz", de 5 a 6 de la tarde, donde la entrada costará solo 40 bolivianos para quienes la compren en boletería física y la utilicen en el momento.

Strauss también resaltó los récords que se están batiendo en esta edición, incluyendo un número sin precedentes de 34 delegaciones internacionales. "La gente tiene que venir y quedará con la boca abierta", concluyó, subrayando el ingreso de una gran variedad de productos y la presencia de emprendedores con historias de éxito inspiradoras.

Mira la programación en Red Uno Play