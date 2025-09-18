¿Planeando ir a la feria? Explora aquí y en línea la Expocruz 2025

La Feria Exposición de Santa Cruz (Expocruz) vuelve a abrir sus puertas, y con más de 2.200 marcas expositoras y 30 delegaciones internacionales, orientarse dentro del predio puede ser un desafío. Para facilitar la experiencia de los visitantes, la feria implementa el Buscador Ferial, una herramienta digital que te ayudará a navegar por los 18 pabellones y áreas temáticas de manera eficiente.

Si tienes pensado visitar la feria, te mostramos cómo utilizar esta herramienta para aprovechar al máximo tu recorrido.

¿Cómo acceder y usar el Buscador Ferial?

El Buscador Ferial se encuentra en la página oficial de la Fexpocruz: www.fexpocruz.com.bo/buscador-ferial . Es compatible con computadoras, tablets y teléfonos móviles. Al ingresar, verás dos opciones principales: "Buscar expositores" y "Ver mapa".

Opción 1: Buscar expositores

Si buscas algo específico, esta es tu mejor opción. Puedes filtrar tu búsqueda de tres maneras:

Por Categoría: Explora las 17 categorías disponibles, que van desde Agropecuaria y Automotriz hasta Servicios y Entretenimiento.

Por Pabellón o Espacio: Si ya sabes en qué área quieres estar, puedes seleccionar uno de los 18 pabellones o espacios, incluyendo patios de comida y áreas externas.

Por Expositor: La opción más personalizada, que te permite buscar directamente por el nombre del expositor. También puedes utilizar filtros adicionales como ubicación, categoría o pabellón para refinar tu búsqueda.

Opción 2: Ver Mapa Interactivo

Si prefieres una visión general del predio, haz clic en "Ver Mapa". Esta función te mostrará un mapa interactivo dividido en 10 categorías clave, incluyendo:

Pabellones

Sector de Animales

Boleterías

Sanitarios

Parqueos

Escenario

Restaurantes, Bares y Boliches

Cajeros

Emergencias

Simplemente haz clic en la categoría de tu interés y el mapa resaltará las zonas correspondientes con colores, permitiéndote llegar a tu destino con un solo clic.

Con esta nueva herramienta digital, Expocruz 2025 se vuelve más accesible, garantizando que los visitantes no se pierdan los atractivos que más les interesen. ¡Aprovecha el Buscador Ferial y disfruta de la feria!

