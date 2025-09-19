Dictan libertad irrestricta para 4 de los 5 aprehendidos en caso de estudiante apuñalada en Cotoca

Este viernes concluyó la audiencia cautelar de los cinco aprehendidos del plantel docente del colegio de la comunidad Los Tajibos, escenario donde una estudiante de 17 años fue apuñalada por su compañera. El juez a cargo determinó otorgar libertad irrestricta a dos profesores y dos trabajadores administrativos, al no encontrarse indicios de responsabilidad penal en su contra.

Sin embargo, la situación fue distinta para la directora de la unidad educativa, quien fue imputada por los delitos de encubrimiento y obstaculización de la investigación. La autoridad judicial dispuso para ella medidas cautelares de carácter personal, que incluyen arraigo y la obligación de presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público.

De acuerdo con la Fiscalía, la directora no alertó oportunamente a la Policía ni a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tras el hecho, lo que demoró la intervención de las autoridades, quienes se enteraron del caso a través de publicaciones en redes sociales. Además, informes señalan que la autoridad escolar habría ordenado limpiar la escena del crimen, borrando rastros de sangre, lo que entorpeció la recolección de pruebas.

“Para cuatro de ellas se ha solicitado la libertad irrestricta, toda vez que no se ha encontrado indicios o elementos correspondientes, pero contraria ha sido para una de ellas que se ha presentado la imputación formal (…) se ha dispuesto la libertad, pero bajo medidas cautelares personales”, explicó la fiscal de materia Rocío Medrano.

La audiencia de la menor presuntamente agresora está prevista para las próximas horas, cuando será puesta ante un juez especializado en menores de edad.

