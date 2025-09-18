¿Qué revela el informe médico sobre la estudiante apuñalada por su compañera?

El director del hospital municipal Virgen de Cotoca, Dr. Wilson Catorceno, informó que la estudiante de 17 años, que fue agredida con un estilete, este miércoles en una unidad educativa del municipio, se encuentra estable y fuera de peligro.

La adolescente fue ingresada de urgencia luego de recibir varias heridas provocadas por una compañera dentro del aula, durante el horario escolar.

“La paciente se encuentra fuera de peligro. Ella está en una sala común del hospital municipal Virgen de Cotoca. Ingresó por agresión con arma punzocortante en la región del cuello, aproximadamente de 20 centímetros; en el antebrazo, una herida de 7 centímetros; y en la cabeza, también una de 7 centímetros”, detalló el doctor Catorceno.

De acuerdo con el informe médico, las heridas no comprometieron órganos vitales. “Gracias a Dios las heridas no han comprometido músculo ni arterias, solo tejido adiposo, que fue revertido por el cirujano”, precisó el director del hospital.

El personal médico actuó de forma inmediata tras el ingreso de la estudiante al área de emergencias. El traslado desde la unidad educativa hasta el centro de salud fue rápido, gracias a la intervención oportuna de los docentes.

“Ella está consciente, hemos conversado para que nos explique el hecho. Los profesores llamaron al centro de salud que está frente al colegio y, en una ambulancia, la trajeron de manera oportuna al hospital”, concluyó Catorceno.

Las autoridades aún investigan las causas del ataque, mientras la víctima continúa bajo observación médica.

