Suspenden las clases del turno tarde en secundaria de la unidad educativa ubicada en la comunidad Los Tajibos, tras el ataque con estilete a una estudiante de 17 años por parte de una compañera de curso.

Según el comunicado oficial de la dirección del establecimiento educativo: “La dirección de la unidad educativa Fidel Saucedo Sevilla, del núcleo educativo Los Tajibos, comunica a las madres y padres de familia del turno tarde del nivel secundaria que, hoy jueves 18 de septiembre, se suspenden las clases”

El ataque ocurrió dentro de la institución educativa y provocó heridas en el cuello, el brazo y la cabeza de la víctima, quien fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde permanece internada bajo observación. “Gracias a Dios, ya pasó la noche y está con calmantes. Estará dos días en observación”, relató su madre.

La madre contó que la agresión tomó por sorpresa a su hija. “Solamente sentí el ataque de atrás, sentí la cortada”, narró la estudiante. La rápida intervención de un compañero evitó que la herida en el cuello fuera más grave.

La agresora, también de 17 años y prima del padre de la víctima, ahora enfrenta una investigación policial a cargo de la Policía de Cotoca y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). La madre de la víctima expresó su incredulidad, ya que ambas jóvenes eran amigas desde la infancia.

“Mi pedido es que se haga justicia, porque hoy estoy en una sala, pero podría estar recogiendo a mi hija de la morgue. Pudo haber sido peor”, afirmó la madre. Por su parte, el tío de la víctima expresó su consternación: “Entré a la sala y la vi con sangre”.

