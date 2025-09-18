“El regalo que Santa Cruz se merece”: así será el desfile cívico por los 215 años del grito libertario

Después de tres años de pausa, Santa Cruz volverá a vibrar con el tradicional desfile cívico en honor a su aniversario. La actividad, que conmemora los 215 años del grito libertario, se realizará el próximo 23 de septiembre en el Cambódromo, y se extenderá hasta el 24 con actos centrales en la Plaza Principal.

El director de Seguridad Ciudadana, Jhonny Castedo, confirmó que más de 250 instituciones ya aseguraron su participación, y se espera superar las 500 antes del inicio. “La gente está entusiasmada porque el civismo ha vuelto a Santa Cruz. Este desfile será el regalo que Santa Cruz se merece”, declaró durante una entrevista con El Mañanero.

La organización contempla la presencia de instituciones públicas y privadas, además de las Fuerzas Armadas, la Policía y organizaciones sociales. El evento se dividirá en nueve bloques, lo que dará lugar a un despliegue multitudinario “no visto antes por el público cruceño”, según anticipó Castedo.

El desfile será nocturno y dará inicio puntualmente a las 17:00 horas. El palco oficial estará ubicado entre el cuarto y sexto anillo del Cambódromo, específicamente a la altura del quinto.

En cuanto a seguridad, la Gobernación aseguró que existe plena coordinación con la Policía y Tránsito. “Todo el esquema está resuelto. Habrá resguardo desde el sexto hasta el cuarto anillo para garantizar el orden y la tranquilidad de los asistentes”, afirmó el director.

Más allá de la logística, el objetivo de la celebración es transmitir un mensaje de unidad y orgullo. “Después de tres años, festejar el cumpleaños de Santa Cruz debe ser algo muy grande. Queremos que la gente levante la cabeza y vea el civismo, la alegría y la libertad que caracterizan a nuestro pueblo”, concluyó Castedo.

Mira la programación en Red Uno Play