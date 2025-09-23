¿Quiere participar en el desfile cívico-militar de Santa Cruz? Aquí le contamos cómo

Santa Cruz vuelve a vestirse de gala este martes, 23 de septiembre, con el regreso del esperado desfile cívico-militar en honor a las efemérides departamentales, que se realizará desde el sexto al cuarto anillo del Cambódromo a partir de las 17:00.

Tras tres años de suspensión, la Gobernación organizó nuevamente esta actividad, considerada una de las más importantes celebraciones cívicas de la ciudad.

“Está todo listo para el 23 de septiembre, y muchas instituciones se han inscrito. Estamos 100% completos”, aseguró Jhonny Castedo, director de Seguridad Ciudadana.

El desfile contará con la participación de más de 300 instituciones, aunque se espera que la cifra llegue hasta 500. El evento estará dividido en nueve bloques y se prevé que culmine a las 22:30 con el cierre militar.

El palco principal, donde estarán las autoridades locales y nacionales, incluyendo al gobernador Luis Fernando y altos mandos militares y policiales, se ubicará en el quinto anillo. Aunque se cursaron invitaciones al presidente Luis Arce y al alcalde de la capital cruceña, su asistencia aún no ha sido confirmada.

Previo al desfile, algunos vecinos expresaron su preocupación por un corte de luz en la zona del Cambódromo. Sin embargo, Castedo aseguró que “ya hablamos con Alumbrado Público, todo se va a solucionar. Santa Cruz va a tener hoy su desfile porque se lo merece”.

La Gobernación invitó a toda la ciudadanía a participar, ya sea como espectadores o inscribiéndose a través de los números de contacto 690-75-728 y 773-51-142, sin necesidad de acudir personalmente al COED o a Seguridad Ciudadana.

“Queremos que toda la gente participe y disfrute del espectáculo que estamos preparando para el pueblo cruceño. Estamos muy contentos de volver a realizar este desfile cívico-militar después de tres años”, concluyó Castedo.

