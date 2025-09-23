Santa Cruz se alista para celebrar sus 215 años de gesta libertaria

La noche de este martes, el Parque El Arenal será el epicentro de la cultura, la danza y la música, con un espectáculo artístico de primer nivel en honor a los 215 años de libertad de Santa Cruz.

El evento, que comenzará a las 20:00 horas, forma parte de la tradicional Serenata a Santa Cruz, y contará con la participación de más de 500 bailarines y artistas, incluyendo a la actual Reina de Santa Cruz, María Pía Stancov.

El ensayo general se llevó a cabo la noche del lunes, dejando listo un montaje que promete emocionar al público.

“Vamos a hacer un show de primer nivel, donde vamos a homenajear a nuestra tierra, esta tierra que nos vio nacer. Muy contentos con lo que se está logrando”, dijo el coreografo Ernesto Rodríguez.

Durante la noche, el público podrá disfrutar de una obra musical que recorre la historia y el progreso de Santa Cruz hasta la actualidad.

Las puertas del parque El Arenal estarán abiertas desde las 19:00 horas, para que las familias cruceñas puedan acceder con comodidad.

“Invitamos a todo el pueblo cruceño que se haga presente acá en el Parque El Arenal, donde vamos a festejar un año más de nuestra tierra amada”, concluyó el coreógrafo.

