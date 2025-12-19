Wilstermann rechaza el fallo del TAS y se declara en emergencia institucional

El Club Jorge Wilstermann expresó su rechazo al fallo emitido esta mañana por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), resolución que desembocó a que Aurora no pierda la categoría y que, en consecuencia, el cuadro aviador se vaya al descenso.

Ante esta situación Wilstermann emitió un comunicado oficial, la institución cochabambina sostuvo que la decisión del TAS “vulnera el respeto institucional y la normativa que rige al fútbol boliviano”, al considerar que se desconocieron “pruebas claras y contundentes que fueron oportunamente presentadas” durante el proceso.

"El Club Jorge Wilstermann manifiesta su más enérgico rechazo al fallo emitido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en favor del Club Aurora, por considerar que el mismo vulnera el respeto institucional y la normativa que rige al fútbol boliviano".

En el pronunciamiento, Wilstermann advirtió que esta resolución genera “un precedente funesto para el deporte nacional” y deja en evidencia “graves falencias estructurales en los mecanismos de administración de justicia deportiva”, situación que —según el club— no solo afecta a una institución, sino que “pone en riesgo la credibilidad, la equidad y la seguridad jurídica del fútbol boliviano en su conjunto”.

"Dicha resolución desconoce pruebas claras y contundentes que fueron oportunamente presentadas, generando un precedente funesto para el deporte nacional y dejando en evidencia graves falencias estructurales en los mecanismos de administración de justicia deportiva. Este tipo de decisiones no solo afectan a una institución, sino que ponen en riesgo la credibilidad, la equidad y la seguridad jurídica del fútbol boliviano en su conjunto".

Ante este panorama, el club aviador anunció que se declara en “estado de emergencia institucional” y exhortó a las máximas autoridades del fútbol boliviano a actuar “con responsabilidad, firmeza y apego a la norma que el momento exige”, con el fin de evitar una vulneración mayor a los reglamentos y perjuicios que podrían ser irreversibles.

"Ante esta situación, el Club Jorge Wilstermann se declara en estado de emergencia institucional y exhorta a las máximas autoridades del fútbol boliviano a actuar con la responsabilidad, firmeza y apego a la norma que el momento exige, a fin de evitar una vulneración aún mayor a los reglamentos establecidos y perjuicios que podrían resultar irreversibles".

Finalmente, Wilstermann reafirmó su “compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa del fútbol boliviano”, valores que —según remarcó— “no pueden ni deben ser negociados”.

Mira la programación en Red Uno Play